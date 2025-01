Ilgiorno.it - I lavori sulle Provinciali. Addio agli incroci pericolosi. La viabilità si ’arrotonda’

Sarà un 2025 di cantieri stradali. La soluzione più gettonata per mettere le strade in sicurezza sarà la rotatoria, ciascuna del costo fisso di circa 800mila euro. Attraverso fondi di bilancio della Provincia, fondi ministeriali e regionali, ci sono in programma una dozzina di cantieri per un ordine di grandezza di 17 milioni di euro, frada fare nell’anno e in più lotti nel giro di un paio d’anni. "Finalmente dallo scorso anno anche Monza e Brianza investe sulla riduzione dellatà deglistrade- spiega il presidente della Provincia, Luca Santambrogio – puntandorotatorie. Altre province hanno fatto di più, ma noi avevamo potenzialità ridotte". Sulla Sp 45, all’o in corrispondenza dell’azienda Pagani, all’o con la via per Oreno, il semaforo sarà sostituito da una rotatoria del valore di 800 mila euro.