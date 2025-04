Sport in tv oggi domenica 13 aprile orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

domenica delle Palme (13 aprile) con tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la finale del Masters 1000 di Montecarlo, i motori con F1, MotoGP, Superbike e Motocross, gli Sport invernali con la Coppa del Mondo di sci alpinismo, e tanto altro ancora.A Pietramurata si concluderà il GP del Trentino di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quinta tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.Il cammino nel Sei Nazioni 2025 di rugby femminile delle azzurre del CT Fabio Roselli, dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, riprenderà in Scozia, nel match che l’Italia giocherà contro le padrone di casa all’Hive Stadium di Edimburgo. Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 13 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming Leggi su Oasport.it delle Palme (13) con tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con la finale del Masters 1000 di Montecarlo, i motori con F1, MotoGP, Superbike e Motocross, gliinvernali con la Coppa del Mondo di sci alpinismo, e tanto altro ancora.A Pietramurata si concluderà il GP del Trentino di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della quinta tappa della stagione 2025 del Mondiale di motocross. Dopo le qualifying race di ieri, in MXGP guida la classifica Tim Gajser, mentre in MX2 comanda Kay de Wolf.Il cammino nel Sei Nazioni 2025 di rugby femminile delle azzurre del CT Fabio Roselli, dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, riprenderà in Scozia, nel match che l’Italia giocherà contro le padrone di casa all’Hive Stadium di Edimburgo.

