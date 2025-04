La Liberazione in quattro voci Pubblico libri per non dimenticare

È un piccolo, grande archivio della Resistenza, quello che Minerva sta per dare alle stampe. A 80 anni dal 21 aprile 1945, giorno della Liberazione di Bologna, quattro libri raccontano in quattro modi diversi – narrativo, fotografico, poetico e testimoniale – le voci, i volti e le storie di chi, la libertà, l'ha costruita. Del progetto editoriale, in libreria dal 23 aprile, fanno parte 'Bologna liberata. Il 21 aprile 1945 negli scatti di Edo Ansaloni e Walter Breveglieri' a cura di Mauro Maggiorani (presentato in anteprima domani alle 18 in sala Tassinari, a Palazzo d'Accursio, da Maggiorani e l'editore Roberto Mugavero, moderati da Matteo Massi, caporedattore di QN); 'Cinni di guerra' dei fratelli Giacomo e Giuseppe Savini, pubblicato in un'edizione ampliata; 'L'eroe e il traditore' di Maurizio Garuti e 'Amore zoppo' di Enrico Papa.

