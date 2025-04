Ilrestodelcarlino.it - "Dipendente vessata alla Civita.s". Ex presidente a giudizio per lesioni

Antonio Carusone, dal 2018 nominatodel consiglio di amministrazione della.S, rinviato acon l’accusa di "aver cagionatoLusi Fattoripersonali gravi". Lo ha deciso il giudice Domenico Potetti il 2 aprile, nel procedimento in cui Fattori, ex capo del servizio tributi.s, si è costituita parte civile con l’avvocato Olindo Dionisi. Per Carusone, difeso dall’avvocato Gabriele Cofanelli, il processo inizierà il 4 novembrei. L’accusa addebita a Carusone una "colpa consistita anche nell’inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro, cagionandoFattoripersonali gravi consistite in un quadro morboso, con ripercussioni sulla vita di relazione quotidiana, conseguentemente e in considerazione dellepsichiche, della loro rilevanza, degli esiti menomativi stabili e durevoli e delle relative interferenze funzionali".