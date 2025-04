Ilrestodelcarlino.it - Edison, Latini: "La struttura non può sorgere nell’area Zipa"

Il presidente dell’Assemblea legislativa delle Marche Dinoconferma la linea della contrarietà: "Abbiamo visto lo studio presentato dal Dipartimento e Medicina e Prevenzione dell’Università di Tor Vergata commissionato daper l’impianto di trattamento dei rifiuti (anche pericolosi) in area, secondo cui l’impianto sarebbe compatibile con la salute pubblica. Resta il fatto che a nostro avviso tale impianto non debba essere realizzato, poiché non ci sono le condizioni per farlo", sostiene. Per lui, "lanon può essere realizzata-Jesi essendo troppo pericoloso, questa porzione di territorio è infatti già fortemente antropizzata", spiega, ricordando di aver presentato nei mesi scorsi una mozione contraria all’impianto che ha avuto l’adesione del Consiglio regionale.