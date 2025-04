Nel segno di Isabella Un viaggio nei misteri del pensiero e della scienza

della mente, l’intelligenza umana e quella artificiale, un viaggio nei misteri del pensiero e della scienza con una donna straordinaria da celebrare. Un grande successo il convegno di neurologia che si è tenuto al teatro dell’Aquila, alla presenza di oltre cento specialisti, per ricordare la giovane neurologa scomparsa un anno fa, Isabella Paolino. Particolarmente apprezzato il momento di riflessione che ha visto tra gli ospiti anche il docente universitario Emanuele Frontoni che ha ricordato l’importanza della mente umana, per dare impulsi e possibilità a quella artificiale. Commoventi i momenti durante i quali è stata ricordata la dottoressa Paolino, nel suo nome anche un premio dedicato ad un giovane ricercatore, quest’anno assegnato a Riccardo Tiberi, mentre alla famiglia di Isabella è stata consegnata una targa per intitolare ad Isabella Paolino il Centro Cefalee di Fermo che lei ha fatto nascere e crescere. Ilrestodelcarlino.it - Nel segno di Isabella. Un viaggio nei misteri del pensiero e della scienza Leggi su Ilrestodelcarlino.it La salutemente, l’intelligenza umana e quella artificiale, unneidelcon una donna straordinaria da celebrare. Un grande successo il convegno di neurologia che si è tenuto al teatro dell’Aquila, alla presenza di oltre cento specialisti, per ricordare la giovane neurologa scomparsa un anno fa,Paolino. Particolarmente apprezzato il momento di riflessione che ha visto tra gli ospiti anche il docente universitario Emanuele Frontoni che ha ricordato l’importanzamente umana, per dare impulsi e possibilità a quella artificiale. Commoventi i momenti durante i quali è stata ricordata la dottoressa Paolino, nel suo nome anche un premio dedicato ad un giovane ricercatore, quest’anno assegnato a Riccardo Tiberi, mentre alla famiglia diè stata consegnata una targa per intitolare adPaolino il Centro Cefalee di Fermo che lei ha fatto nascere e crescere.

Potrebbe interessarti anche:

L.A. - Italia nel segno di Avati e della Rossellini. “L’Orto americano” in anteprima e retrospettiva per Isabella

L.A. - Italia : nel segno di Pupi Avati e Isabella Rossellini il festival made in Campania che precede gli Oscar

"Le visite della domenica" a Palazzo Mazzarino : viaggio tra icone luminose e donne che hanno lasciato il segno

Ne parlano su altre fonti Nel segno di Isabella. Un viaggio nei misteri del pensiero e della scienza.

Come riportato da corriere.it: Viaggio nei grandi misteri della storia - Si apre con questa considerazione l'ultimo libro di Massimo Polidoro, Grandi Misteri della Storia (ed ... Ne abbiamo preso spunto per accompagnarvi in un viaggio attraverso gli argomenti ritenuti ...