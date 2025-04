Movieplayer.it - La Promessa, anticipazioni 13 aprile: Ricardo avverte Petra, Jana e Manuel immaginano il loro futuro

Ledella puntata de Lain onda domenica 132025 ci parlano diche iniziano a fantasticare sul proprio, mentrelancia un avvertimento a. La puntata de Ladi domenica 13andrà in onda alle 19.40 su Rete 4. Ecco un'anteprima delle: Donmette in guardia, intimandola di stare lontana da suo figlio,cominciano a pensare ale Cruz prova a mandare via Maria Antonia dalla tenuta. La serie è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto della puntata precedente Nella scorsa puntata de Laparla cone gli spiega nel dettaglio il piano per salvare Pia, simulando la sua morte. Intanto, Catalina confessa a Martina .