Ilrestodelcarlino.it - Olio e vernice davanti al bar: "Siamo stanchi dei vandali"

Ennesimo gestoco in piazza Soragna a Pieve di Guastalla. Ieri notte è stato gettatomotore ecolorata sulla pavimentazione, all’altezza del bar affacciato sulla piazza. E la situazione, ieri mattina presto all’apertura del locale, è stata davvero difficile, in quanto era impossibile transitare sotto il porticato senza il rischio di cadere. "Non si stava in piedi. Per fare entrare persone con disabilità o anziane è stato necessario aiutarle, ovviamente dopo aver coperto la parte sporca con dei giornali, in attesa di pulire gli spazizzati", spiega la titolare Teresa Bonaccio. Che aggiunge: "di questa situazione. Ci sono gruppi di giovanissimi che ormai da anni continuano a compiere danni esmi. Le autorità sanno chi sono. Non basta più che ce li portino qui a chiedere scusa.