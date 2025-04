Olio valtellinese sul podio i produttori di Tirano e Teglio

Teglio e Tirano. Quello della produzione dell'Olio extravergine è un settore che gode di ottima salute e prosegue la sua espansione anno dopo anno. È il quadro dell'olivicoltura valtellinese delineato ieri mattina nel corso del convegno che ha preceduto la premiazione dei vincitori del concorso per il miglior Olio extravergine di oliva, promosso dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno, in collaborazione con la Fondazione Fojanini, giunto alla settima edizione, allargato all'intera provincia. Un momento di confronto con esperti che, in questi anni, ha accompagnato la crescita del settore. In una sala gremita di produttori e di studenti sono stati il presidente della Cm Valtellina di Morbegno Maurizio Papini e il presidente della Fondazione Fojanini Fernando Baruffi, a complimentarsi con i partecipanti al concorso.

