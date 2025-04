Ilrestodelcarlino.it - La bisnonna attivista per la pace: "A 68 anni lotto per garantire un futuro migliore ai miei 8 nipoti"

"Quando sabato scorso sono arrivata a piazza Vittorio, a Roma, e ho visto tutta quella gente, un fiume di persone, mi sono commossa, soprattutto per la forte presenza di donne, perché, come me, sono madri, nonne e sanno che i nostri figli eci chiederanno dove eravamo, perché non abbiamo fermato tutto questo". Parla così Anna Maria Vallicelli e si commuove ancora nel raccontare. Sessantottoper i diritti civili e del lavoro nelle fila della sinistra forlivese, ha due figlie ed è nonna edi otto. Vive a Predappio e, a Forlì, è salita sul pullman che l’ha condotta alla manifestazione di sabato 5 aprile a Roma. Come madre e nonna, ma anche come educatrice, ora in pensione, ha sempre coltivato la cultura dellae ora, dice, ha paura. Delle tre manifestazioni che, da metà marzo, hanno riempito le piazze a sostegno dell’Europa, quella organizzata dal Movimento 5 Stelle e dall’ex presidente del consiglio Conte si è caratterizzata più delle altre in senso pacifista, per il "no al riarmo".