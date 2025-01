Gennaro Sangiuliano sul ritorno in Rai | Inviato a New York? Non lo so intanto studio l’inglese e l’economia

Leggi su Open.online

Lontano da palazzo Chigi e da via del Collegio Romano,è pronto alin Rai. Travolto dall’affaire Boccia, l’ex ministro della Cultura è stato costretto alle dimissioni ma è stato già reintegrato nell’azienda di Stato. Adesso ha un ufficio nella sede vicino a Castel Sant’Angelo, in via Borgo S. Angelo, 23, dove resta a disposizione dell’ad Roberto Sergio. E sogna di volare oltreoceano, sponda Stati Uniti, per un nuovo incarico con la Rai. La “riabilitazione” politica è già avvenuta d’altronde, lunedì 13 gennaio era a Napoli per presentare il suo libro aggiornato La rivincita di Trump, accanto a lui Arianna Meloni, il sindaco Gaetano Manfredi, il direttore del Mattino, Roberto Napoletano, e la grande firma Rai Giovanna Botteri.. sulla sede Rai a New«Non è ancora accaduto nulla, sono stato reintegrato come direttore a disposizione dell’Ad, masto facendo lezioni specifiche di inglese», dice a Giuseppe Di Piazza sul Corriere.