Inter-news.it - Frattesi davanti a un quesito esistenziale. Inzaghi non cambia idea!

Daviderimane ancora l’argomento caldo di questo calciomercato. Nell’Inter c’è tanta concorrenza ma il giocatore è al centro del progetto tecnico di Simone.MERCATO – Davidee il suo possibile passaggio alla Roma tiene ancora banco in questa finestra di mercato. Il giocatore, in un colloquio con il tecnico piacentino, ha espresso un malessere che riguarda lo scarso impiego. Ai microfoni di Sky Sport, Andrea Paventi fa il punto sulla situazione del giocatore: «È un giocatore che va gestito. Non sta benissimo. Ricordiamo che settimana scorsa non si è allenato un giorno. Oggi ha eseguito parzialmente la seduta di allenamento. Anche per questi motivi domani partirà dalla panchina. Il resto, che riguarda il mercato, lo sanno solo lui e chi lo rappresenta». Contro il Bologna partirà, salvo imprevisti, dalla panchina.