Firenze, nasce un corso per diventare burattinai: al via le iscrizioni

, 14 gennaio 2025 - Imparare ad usare le marionette per inscenare spettacoli? Asta per partire undi teatro con pupazzi e burattini, per cui è già possibile prenotarsi e inscriversi. Il, che si terrà nei locali di via di Ripoli 225, prevede esercizi sulla voce e il suo uso, studio del movimento nello spazio e tecniche di manipolazione. Ma saranno presenti anche tecniche di ginnastiche della mano, delle braccia e del corpo. Durante le varie lezioni i partecipanti potranno imparare anche a scrivere una storia, scegliere la scenografia più adatta, trovare musiche e giochi di luce per il proprio spettacolo. Neldelle varie lezioni si impareranno inoltre i principi fondamentali della narrazione: i tempi comici e quelli drammatici. Il docente è Pietro Vené, che oltre ad avere una vasta esperienza come attore teatrale da quasi 16 anni, fa anche parte di una compagnia didi