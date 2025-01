Pronosticipremium.com - Empoli in vantaggio per Shomurodov: i nomi per il vice Dovbyk

Leggi su Pronosticipremium.com

La Roma uscirà molto rinnovata da questa finestra invernale di calciomercato. Enzo Le Fée si è trasferito al Sunderland in prestito con obbligo di riscatto (condizionato alla promozione in Premier League) a 24 milioni di euro, altri tre o quattro elementi lasceranno Trigoria nei prossimi giorni. Tra questi c’è anche Eldor, che non ha convinto Ranieri nel ruolo dinelle poche occasioni in cui è stato schierato.L’attaccante uzbeko ha collezionato 14 presenze tra tutte le competizioni (sole due da titolare, entrambe in Europa League), segnando due gol (contro l’nella seconda giornata di campionato e con la Sampdoria in Coppa Italia) e fornendo un assist. La sua avventura nella Capitale sembra essere giunta al termine, ma il futuro potrebbe essere ancora in Italia e in Serie A.