"Ecco per cosa lavoriamo": lo sfogo con cui il carabiniere demolisce la sinistra

Le violenze di piazza riempiono la cronaca degli ultimi giorni, violenze esplose lo scorso weekend nel corso dei cortei per Ramy Elgaml, il ragazzo morto a Milano al termine di un inseguimento della polizia. E il governo, dopo gli ultimi fatti, pensa ad agire in tutela delle forze dell'ordine, principale bersaglio delle violenze. Non solo un'accelerazione sul decreto sicurezza: l'ipotesi delle ultime ore è uno "scudo penale" per gli agenti, nessuna impunità, ma un meccanismo su cui ragiona il governo che in determinati casi non faccia scattare immediatamente un'indagine sulla divisa. Della questione se ne parla a 4 di Sera, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, la puntata è quella di martedì 14 gennaio. Ospite in studioAndrea Calì,e membro del Sic, Sindacato Indipendente Carabinieri.