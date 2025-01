È ancora caos treni | in Calabria linea interrotta per maltempo Disagi sull’Alta velocità dopo un guasto tra Roma e Firenze

Leggi su Open.online

sulle linee ferroviarie d’Italia. Per il, che sta interessando il Sud Italia, è stata sospesa la circolazione in diversi punti della tratta Salerno-Reggio. Novetra Altae Intercity sono stati cancellati o con arrivo limitato a determinate stazioni, altri cinque sono attualmente fermi in attesa di disposizione. Mentre due convogli notturni hanno superato le sei ore di ritardo. Più in generale, dalle 7,40 la circolazione è stata completamente sospesa tra San Lucido e Diamante, in provincia di Cosenza, dalle 9,30 è stato, invece, disposto il blocco tra San Lucido e Paola. Il forte vento ha causato la presenza sullaferroviaria di oggetti metallici, anche di notevole grandezza. «È in corso l’intervento di ripristino dellada parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – precisa l’azienda in una nota – al momento non è possibile attivare dei collegamenti con autobus per l’interruzione anche della viabilità stradale».