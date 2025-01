Tg24.sky.it - Due anni di truffe e furti a Leroy Merlin: 26 indagati tra dipendenti e clienti

Sono ventisei le persone, tra cui, manager ea cui è stata notificata la chiusura indagini da parte della procura di Civitavecchia suiall’interno del punto vendita didentro al centro commerciale “Da Vinci” di Fiumicino. Il Pubblico Ministero deve procedere alla richiesta di rinvio a giudizio e sottoporre i soggetti a processo. Lecoprono un arco temporale di circa due, dal 2021 al luglio 2023, e ad accorgersi delle incongruenze in fase di inventario è stato proprio il responsabile del punto vendita, che ha poi sporto denuncia. Le indagini dei carabinieri sono iniziate nel marzo 2023 e, attraverso il monitoraggio delle videocamere di sorveglianza, sono stati in grado di ricostruire e confermare una serie dida parte del personale, e non solo.