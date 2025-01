Ilgiorno.it - Como blindata per il derby col Milan: presidiata la zona dello stadio e posteggi off limits a ridosso del lungolago

– Unche è iniziato ben prima del fischio d’inizio quello in programma traa partire dalle 18,30 al Sinigaglia. Da lunedì l’area attorno alloper prevenire incidenti e tafferugli tra le due tifoserie, con i parcheggi che sono stati chiusi in tutta l’area adel. Sempre da lunedì è in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in viale Vittorio Veneto, prima solo su un lato della strada e questa mattinata su tutta. Lo stesso riferimento nelle ultime ore è in vigore anche in via Sinigaglia, viale Puecher, largo Borgonovo, piazzale Somaini, viale Masia tra piazzale Somaini e viale Rosselli, via Martinelli e via Pietro da Breggia. In mattinata le restrizioni sono state estese anche nelle vie Vacchi, Recchi, Rosselli da via Recchi a piazzale Santa Teresa e via Campo Garibaldi.