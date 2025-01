Catania. Palindroma, personale di Andrea Buglisi alla Galleria Carta Bianca

Leggi su Laprimapagina.it

Venerdì 24 gennaio, alle ore 18:30, la(via Francesco Riso, 72/b –) inaugurerà la mostra” di. L’artista palermitano, uno dei principali esponenti della Street Art europea, è da tempo molto apprezzato dal direttore dellaFrancesco Rovella. Il progetto della mostra, sempre desiderato, è stato posticipato più volte a causa di impegni reciproci, ma finalmente si realizza.Nel testo scritto per questa mostra, Francesco Piazza, curatore d’arte contemporanea di grande prestigio, scrive: “diavvia una riflessione sul rapporto tra peso e leggerezza, radicamento e trascendenza. Il titolo, con il suo ritmo speculare, evoca un enigma temporale: un eterno ritorno in cui materia e pensiero si intrecciano in una tensione poetica inesauribile.