Casciello Noi Moderati | In Campania liste competitive radicate sul territorio e aperte al mondo civico

Tempo di lettura: 2 minutiIl Coordinamento regionale delladi Noisi riunisce e traccia la rotta per il radicamento del partito sulanche in vista delle elezioni delle regionali. Ieri sera (lunedì 13 gennaio), in via de Gasperi 45 a Napoli, si è tenuto un confronto sui temi più urgenti intra diversi esponenti del partito: al tavolo il coordinatore regionale Gigi, il parlamentare Pino Bicchielli, Paolo Russo, i cinque coordinatori provinciali (Riccardo Guarino per Napoli, Luigi Cerruti per Salerno, Antonio Puzio per Benevento, Angelo Lettera per Caserta e vicecoordinatore regionale, Nunzio Fiorillo per Avellino) e altri componenti del coordinamento regionale.“Noiha un obiettivo primario: presentarsi alle prossime elezioni regionali cone per farlo è indispensabile rappresentarsi come partito nel quale e con il quale è possibile mettersi in gioco e misurare la propria capacità di attrarre consenso”, ha sottolineato Gigi