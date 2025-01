Inter-news.it - Bologna di scena a San Siro, la probabile formazione contro l’Inter

Ilsarà l’avversario deldomani sera a Sannel recupero della diciannovesima giornata di Serie A. Vincenzo Italiano, che ha già diramato i convocati, ha in mente lache domani potrebbe scendere in campo a Milano.LE ULTIME – Avversario non banale domani pernel recupero della diciannovesima giornata di campionato, turno in cui Beneamata enon giocarono visto l’impegno in Supercoppa dei nerazzurri., seconda in classifica, ha la grande chance di accorciare sul Napoli portandosi a meno uno. Ma occhio aldi Vincenzo Italiano, che domenica si è fatta raggiungere solamente al 96? su rigore dalla Roma. Diramati i convocati dal tecnico di origini siciliane, che dovrà fare a meno di Lucumì perché squalificato. Per il resto dentro latipo.