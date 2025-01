Oasport.it - Berrettini sfiderà Rune al prossimo turno degli Australian Open. Il danese si é salvato con Zheng, precedenti negativi

Sarà un secondoda popcorn agli: Holgercontro Matteo, una sfida andata in scena piuttosto spesso nel recente passato e che spesso ha visto grande equilibrio e match tirati dalla durata di tre set. Entrambi hanno superato un primoostico e sono pronti ad affrontarsi per un posto nel terzoche si ècontro Zhizhen Zhang: ilera sotto di un set e poi è riuscito a spuntarla al quinto set al termine di un match di alti e bassi, nel quale a tratti ha espresso un ottimo livello, ma in altre fasi del match ha commesso diversi errori. La grinta e la determinazione hanno fatto poi la differenza.invece è riuscito a battere Cameron Norrie dopo una partenza tutt’altro che ideale, con un primo set perso al tiebreak contro un giocatore continuo e ostico.