Australian Open 2025, Daniil Medvedev supera Kasidit Samrej al quinto set

Esordio col brivido per il russoaglidi tennis: al numero 5 del seeding servono cinque set e tre ore ed otto minuti di gioco per avere ragione della sorprendente wild card thailandese, numero 418 del mondo, sconfitto per 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2. Per il numero 5 ATP al secondo turno ci sarà il qualificato statunitense Learner Tien.Nel primo set tutto sembra procedere per il meglio per il russo, che centra il break ai vantaggi in apertura e scappa subito sul 2-0. Il thailandese resta in scia fino al 2-3, poidomina il finale di frazione, portando a casa dodici degli ultimi tredici punti giocati, dei quali gli ultimi nove consecutivi, chiudendo sul 6-2 in 31?.Nella seconda frazione iniziano i primi problemi al servizio per, che nel sesto gioco deve risalire dal 15-40, riuscendo ad annullare i due break point.