Aperta la Casa del Made in Italy | Sinergie fra aziende e istituzioni

Si trova al primo piano, in via Pellicceria 3 a Firenze, la tredicesima sede delladelin, che è stata inaugurata ieri dalla sottosegretaria al ministero delle Imprese, Fausta Bergamotto, insieme a rappresentanti istituzionali e delle. Ma cos’è ladelin? "Quando è partita la riorganizzazione del nostro dicastero – ha spiegato la sottosegretaria Bergamotto – abbiamo ritenuto di portare il ministero a diretto contatto con i cittadini e le imprese ed è per questo che stiamo cercando di trasformare gli ispettorati territoriali in case delin". Ladelinsarà quindi "un luogo di incontro fra le case delle tecnologie emergenti, le università, le Camere di commercio, tutti gli addetti di settore, delle associazioni per cercare insieme di elaborare politiche di accompagnamento al territorio proprio nell’ottica di cercare un punto di riferimento per, cittadini e imprese".