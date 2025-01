Lanazione.it - Amore violento. Ambra Angiolini e la storia di Olivia

Denaro nello spettacolo in programma questa sera alle 21 al teatro Dante di Sansepolcro. La messa in scena è tratta dall’omonimo romanzo di Viola Ardone, ed è diretta da Giorgio Gallione. Unadi ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto. Lavera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto "matrimonio riparatore". Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, narrando ladi Oliva che proprio come Franca Viola, decide di essere protagonista delle proprie scelte, circondata da una famiglia che impara con lei e grazie a lei a superare ricatti, stereotipi e convenzioni. Prosegue così la stagione 2024/25 del Teatro Dante di Sansepolcro.