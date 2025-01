Lanazione.it - Altra tegola per i pendolari. Soppresso il treno delle 13: "Disagi per i viaggiatori"

Non c’è pace per idella Valdichiana alle prese con le "bizze" delregionale 18711 in partenza da Arezzo alle ore 12.56 con fermata nelle stazioni di Castiglion Fiorentino e Camucia nei giorni feriali. Il convoglio è statosenza dare troppe spiegazioni alzando una levata di scudi anche politica. I primi a protestare erano stati i consiglieri comunali di Castiglion Fiorentino che tre settimane fa avevano votato all’unanimità una mozione per ripristinarlo. Era stata la capogruppo di maggioranza "Libera Castiglioni", Beatrice Berti a farsi portavoce delo adducendo che ilin questione era utilizzato, in particolar modo, dai tanticastiglionesi e cortonesi che ogni giorno lo utilizzano per ritornare dal durante la pausa pranzo. Sul tema oggi interviene a gamba tesa anche il consigliere regionale della Lega Marco Casucci.