Pronosticipremium.com - Zalewski in bilico, il Marsiglia bussa alla Roma: nodo formula

Archiviato il pareggio per 2-2 con il Bologna, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi sono riusciti a strappare un punto da una trasferta insidiosa, in una partita che appariva persa al 94?. L’obiettivo è quello di ripartire da un carattere definitivamente ritrovato, per avvicinarsi al 7° posto in classifica che vorrebbe dire Conference League. I capitolini starebbero già iniziando a pensareprossima gara con il Genoa, in programma venerdì 17 gennaio alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Una partita insidiosa, contro un avversario in forma. Al tempo stesso, però, la dirigenza sarebbe al lavoro per quanto concerne la sessione invernale di calciomercato.Il direttore tecnico Florent Ghisolfi vorrebbe cedere i cosiddetti esuberi, regalando a Claudio Ranieri i giusti rinforzi per tentare la rincorsa all’Europa.