Tvzap.it - “Uomini e Donne”, Maria smaschera e caccia Michele: “E’ imbarazzante”

News TV. La puntata odierna di ha visto uno dei momenti più tesi e controversi della stagione. Il tronista Longobardi è stato costretto a lasciare il programma in seguito a una segnalazione ricevuta dalla redazione, che ha portato alla luce una presunta relazione extraconiugale. La vicenda è stata affrontata direttamente in studio da De Filippi, con il supporto degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, in un crescendo di accuse e imbarazzo che ha tenuto alta l'attenzione del pubblico. La puntata di è iniziata con l'ingresso delle corteggiatrici Amal e Veronica, seguite dal tronista Longobardi.