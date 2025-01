Quotidiano.net - Top manager più in vista d’Italia, ecco la classifica

Leggi su Quotidiano.net

Chi sono i toppiù in? A mostrarlo è ‘Topreputation’, l’Osservatorio permanente sui topcon la migliore reputazione online. L’Osservatorio “TopReputation” analizza mensilmente la reputazione online dei principaliitaliani, stilando unache premia le figure con la migliore percezione pubblica e digitale. Attraverso l’analisi di dati, trend e contenuti online, l’osservatorio valuta le performance, la leadership e le competenze dei leader delle maggiori aziende italiane.i risultati a fine 2024. Se in vetta rimane stabile Andrea Orcel di Unicredit, sale al secondo posto Pier Silvio Berlusconi. Scendono invece Carlo Messina di Intesa Sanpaolo e Giulio Descalzi di Eni, rispettivamente attualmente al terzo e quarto posto in