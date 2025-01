Terracina L’A n p s regala una settimana di sorrisi a 44 bambini ucraini orfani di poliziotti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 gennaio 2025- Unadi, di emozioni e di svago per un gruppo dicostretti a convivere quotidianamente con gli orrori della guerra, e ai quali la guerra ha strappato via gli affetti più cari. È quella che hato l’Associazione Nazionale Polizia di Stato dipresieduta dal Presidente Luigi Di Fonsi, con il contributo e il supporto del settore Servizi Sociali del Comune di. Ospiti in città sono stati 44tra gli 8 e i 12 anni,diche hanno perso la vita in guerra, accompagnati da 6 agenti di Polizia, un medico della Polizia e tre autisti, con la referente Olena Svystunova Colonnello della Polizia Nazionale Ucraina.Ie gli ospiti sono stati accolti sabato 4 gennaio con una festa di benvenuto presso la parrocchia di San Domenico Savio, alla presenza di Don Fabrizio Cavone.