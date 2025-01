Ilveggente.it - Sinner e Sabalenka: prima uscita ufficiale, Kalinskaya resta a guardare

Leggi su Ilveggente.it

Pazzi per: gli australiani ai loro piedi.Lei quell’emozione l’aveva già assaporata. Lui ancora no. Sta di fatto che il destino, a 24 ore di distanza l’uno dall’altra, ha fatto in modo che venissero incoronati rispettivamente regina e re del Melbourne Park. E che il pubblico presente esplodesse di gioia nel vederli vincere lo Slam che ogni anno, a gennaio, anima la terra dei canguri.(Instagram) – Ilveggente.itBen 12 mesi sono già trascorsi dal trionfo di Arynae di Jannik, che oggi sono chiamati a vincere una sfida ancor più tosta di quella affrontata nel 2024. Dovranno difendere il titolo messo in cassaforte un anno fa e dimostrare che non c’è ancora nessuno, nei rispettivi circuiti, in grado di scalzarli via e di soffiar loro la coppa di cui vanno tanto orgogliosi.