Lortica.it - Scrivere sui social: messaggi nel vento?

Oggi mi sono chiesta una cosa: masuiè come parlare al? Forse sì. Sai com’è: nessuno clicca, nessuno risponde, nessuno interagisce. Però sapete una cosa? Va bene lo stesso.Lascerò queste parole qui, come uno in bottiglia affidato alla marea. Chissà, qualcuno prima o poi lo troverà.E se ci sei tu dall’altra parte, sì, proprio tu che stai leggendo e pensando se valga la pena rispondere. Lascia pure un segno: un cuoricino, un sorriso, anche solo un punto. (O non lasciare niente, a questo punto, va bene lo stesso.)Ah, e per curiosità: voi ci avete mai pensato a come sarebbe rivedervi a 25 anni? Io posso farlo. con un click! E lo faccio gratis, solo per il piacere di vedere un sorriso.Piccola precisazione: l’app che utilizzo per queste piccole magie da “macchina del tempo” funziona meglio con i volti femminili che con quelli maschili, almeno per ora.