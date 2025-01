Ilnapolista.it - Rifiutare Kvaratskhelia è una follia. Rispetto a quest’estate il Psg risparmierebbe 40 milioni (FootMercato)

è ancora un giocatore del Napoli, ci ha tenuto a specificarlo ieri sera Antonio Conte dopo la vittoria contro il Verona. Eppure in Francia già si parla di come giocherà il Psg con il suo arrivo.scrive che, nonostante la rosa dei parigini sia folta, l’attaccante georgiano risolverà non pochi problemi.“L’arrivo di Khvicha, uno dei migliori giocatori di Serie A da due anni, correggerà molti problemi incontrati durante la prima parte della stagione. Nella situazione attuale del Paris Saint-Germain,un giocatore come Khvichaè una.Oltre a rappresentare un’incredibile opportunità di mercato – l’importo del trasferimento è passato da 120rifiutati dal Napolia 80accettati quest’inverno, ovvero un guadagno di 40per Parigi, il nazionale georgiano ha un profilo raro, se non inedito, nella squadra parigina, vale a dire quello di un creatore-finitore efficace, capace di fornire assist portando oltre a fare gol (30 gol, 29 assist in 107 partite), dotato di grandi capacità tecniche.