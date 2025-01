Davidemaggio.it - Oroscopo della settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

ARIETE – Ilary (Blasi) prima su NetflixCari Ariete, sarà unabellissima. In tutti i sensi. E in tutti gli ambiti e le categorie. Venere sarà grande protagonista di questi giorni in Ariete e vi regalerà un nuovo flirt. Questa persona (un Leone o uno Scorpione) vi farà battere forte il cuore e vi farà sentire amati come non vi sentivate da tanto, troppo tempo. Un po’ come Ilary Blasi e il suo Bastian. in love. Come hanno raccontato anche in Ilary (qua per leggere la nostra recensione), la docuserie prima su Netflix. Prendete esempio dalla Blasi, prendete la vita con leggerezza e tutto andrà alla grande. Per voi sarà inoltre unada 5 stelle. Meritate!dal 13 al 19Davide Maggio.