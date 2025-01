Secoloditalia.it - “Miracolo” nel carcere di Marassi: i poliziotti salvano un detenuto che voleva impiccarsi nella cella

Nuova emergenza in un penitenziario italiano, ma stavoltadeldi, a Genova, sono riusciti a sventare il suicidio di un. L’uomo di 30 anni aveva provato adalla finestra della stanzetta, ma gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti ad intervenire in tempo bloccando le intenzioni del prigioniero. I dipendenti del, in fretta, hanno agito dall’esterno, tagliando il cappio e portando a termine il salvataggio del giovane. “Un vero e proprio, un intervento degno di essere raccontato”, ha affermato il segretario dell’Uilpa Fabio Pagani. Attualmente si contano 6 suicidi tra i detenuti nei penitenziari italiani dall’inizio del nuovo anno, l’ultimo a Cagliari, mentre un altro riguarda gli operatori penitenziari. L’anno scorso sono stati registrati 96, 89 tra i reclusi e 7 tra gli agenti.