Anteprima24.it - Marcianise, agevolazioni per ottenere il rilascio delle carte d’identità

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNuoveperila partire da martedì 14 gennaio 2025. L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta, per venire incontro alle esigenze rappresentate dalla cittadinanza attraverso diverse segnalazioni, ha regolamentato con nuove disposizioni le operazioni didei documenti, prevedendo per alcuni casi la possibilità di evitare la prenotazione finora sempre obbligatoria. I cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, chi pur essendo prenotato non è riuscito a presentarsi all’appuntamento fissato, e quanti hanno la necessità di ricevere la nuova cartaper motivi urgenti, come un viaggio, una visita medica o altro, dopo avere dimostrato tale condizione con una documentazione ufficiale, potranno presentarsi alla portineria di Piazza Umberto I, nella fascia oraria tra le 12.