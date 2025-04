Tre attori morti in un mese | la maledizione della famosissima fiction di Rai 1

famosissima fiction italiana particolarmente amata dai telespettatori di Rai 1: è la terza scomparsa nel giro di un mese Nelle ultime ore è giunta una notizia che milioni di amanti delle fiction italiane non avrebbero mai voluto sentire. Una delle attrici più note del panorama televisivo nostrano si è spenta.

La fiction “maledetta” ispirata al “paradiso” : tre attori morti in un mese. Con molti misteri sulle cause dei decessi

Con la notizia della morte di Valentina Tomada, che interpretava Palma Rizzi nella fiction ‘Il Paradiso delle Signore‘, si allunga in maniera inquietante la scia di lutti che hanno colpito in poco ...

La maledizione del Paradiso delle Signore : tre attori scomparsi in un mese sconvolgono la fiction Rai

Un’ombra inquietante si è posata su Il Paradiso delle Signore, la popolare fiction quotidiana di Rai1 che da anni tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Nel giro di ...

