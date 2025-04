Bilancio nulla è scontato o forse sì Nargi alla prova sopravvivenza

Nargi, riuscendo a centrare l’obiettivo che, come più volte ha affermato Festa, siede su quella poltrona “perchè gli avellinesi hanno visto in quella candidatura quella mia”. Anteprima24.it - Bilancio, nulla è scontato, o forse sì. Nargi alla prova sopravvivenza Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiChe Gianlua Festa fosse un personaggio, prima ancora che un politico, che possiede forte “appeal ” tra le persone è un fatto risaputo.Non è un caso che tra gli addetti ai lavori venisse chiamato “sindaco” prima ancora di esaudire il suo sogno da bambino, quello di indossare la fascia tricolore. Lo ha fatto a capo di un progetto civico, fuori dai partiti e, certamente, avrebbe centrato il bis se non fossero accadute vicende giudiziarie che stanno ancora facendo il loro corso.I fatti delle ultime amministrative di Avellino sono noti, a capo di quel progetto civico si è candidata la sua vice, Laura, riuscendo a centrare l’obiettivo che, come più volte ha affermato Festa, siede su quella poltrona “perchè gli avellinesi hanno visto in quella candidatura quella mia”.

