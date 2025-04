Verissimo gli ospiti e le anticipazioni della puntata in onda oggi sabato 12 aprile 2025

Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 12 aprile 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 12 aprile 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 12 aprile 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà in studio lo chef e pasticciere Damiano Carrara, che lo scorso anno ha partecipato a Pechino Express in coppia con il fratello. L'uomo, originario di Lucca, è molto seguito sui social e da poco è diventato papà della piccola Dafne.

