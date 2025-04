Como il Milan studia Fabregas per il futuro | il Lipsia lo vuole subito

Como dice tredicesimo posto ma per qualità dei giocatori, proposta di gioco affascinante e capacità economica e progettuale. Leggi su Calciomercato.com La classifica deldice tredicesimo posto ma per qualità dei giocatori, proposta di gioco affascinante e capacità economica e progettuale.

Como, il Milan studia Fabregas per il futuro: il Lipsia lo vuole subito. Gli allievi del Master UEFA Pro a Como per uno stage: Fabregas in versione docente per i suoi compagni di studio. L'eterno studente Fabregas, che va a scuola dai colleghi e fa bene ai giovani. Como, caccia alla vittoria dopo oltre due mesi: Fabregas studia novità in attacco. Como, i convocati di Fabregas per il Milan: la scelta su Nico Paz. Da Allegri a Fabregas, passando per Conte: Milan, chi è l'allenatore giusto per il futuro?. Ne parlano su altre fonti

