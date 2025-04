Cos’è il ‘telefono del vento’ | l’invenzione giapponese per parlare con chi non c’è più

‘telefono del vento’. A vederla in lontananza si direbbe una di quelle vecchie cabine telefoniche che si utilizzavano un tempo: dentro il telefono c’è, ma la connessione è quella portata dal filo del ricordo e dell’amore che ci lega a chi non c’è più. Il “telefono del vento” serve per parlare ai cari defunti, alle persone scomparse: un modo per dare voce al dolore ed elaborare il lutto. L’idea nasce in Giappone, ma oggi esiste in diversi luoghi del mondo. Kaze No Denwa: il ‘telefono del vento’ nato in Giappone Nel 2010 Itaru Sasaki perde il cugino, a causa del cancro. Progettista di giardini e designer, Sasaki pensa a un luogo dove poter immaginare una forma di comunicazione: un filo capace di legare insieme il qui e l’infinito. Quotidiano.net - Cos’è il ‘telefono del vento’: l’invenzione giapponese per parlare con chi non c’è più Leggi su Quotidiano.net A Bazzano di Spoleto, a Treviso e a Capannoli, provincia di Pisa, esiste un posto molto speciale: è ildel. A vederla in lontananza si direbbe una di quelle vecchie cabine telefoniche che si utilizzavano un tempo: dentro il telefono c’è, ma la connessione è quella portata dal filo del ricordo e dell’amore che ci lega a chi non c’è più. Il “telefono del vento” serve perai cari defunti, alle persone scomparse: un modo per dare voce al dolore ed elaborare il lutto. L’idea nasce in Giappone, ma oggi esiste in diversi luoghi del mondo. Kaze No Denwa: ildelnato in Giappone Nel 2010 Itaru Sasaki perde il cugino, a causa del cancro. Progettista di giardini e designer, Sasaki pensa a un luogo dove poter immaginare una forma di comunicazione: un filo capace di legare insieme il qui e l’infinito.

Potrebbe interessarti anche:

Il Telefono del Vento : dal Giappone all’Italia - la quinta installazione a Bazzano Inferiore

Sulla tranquilla collina spoletina di Bazzano Inferiore, prende vita un’installazione che permette a chi ha un messaggio in sospeso con una persona cara scomparsa di “parlare” con lei. Il “Telefono ...

Maltempo - prosegue l'allerta nel Parmense per il vento forte

Prosegue l'allerta meteo per tutta la giornata di oggi, martedì 28 gennaio, anche nel Parmense. Sono previste ancora precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio o temporale lungo la ...

Casertano in ginocchio per il vento : decine di interventi dei vigili del fuoco. Ecco i comuni più colpiti

Sabato di superlavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta a causa dei danni provocati dal maltempo, in particolare per le forti raffiche di vento che hanno messo in ginocchio ...

Cos’è il ‘telefono del vento’: l’invenzione giapponese per parlare con chi non c’è più. Flavia Vento ha scritto una poesia ispirata dallo spirito di Giacomo Leopardi: ecco le "prove". Allarme smartphone. Telefono del vento, dove si trova in Italia la cabina per parlare con chi non c’è più. Energia eolica. 50 grandi invenzioni di Leonardo da Vinci. Ne parlano su altre fonti