LIVE MotoGP GP Qatar 2025 in DIRETTA | iniziano le FP2 si accende la lotta tra Bagnaia e Marquez

DIRETTA LIVE14.02 Questo il momento in cui sono iniziate le FP2:We go green for FP2! 30 minutes on the clock before qualifying #QatarGP pic.twitter.com/rRroMmOnm6— MotoGP (@MotoGP) April 12, 202514.01 Entrano in azione anche Marquez e Quartararo14.00 Scendono subito in pista tutti i piloti, eccezion fatta per Marc Marquez e Fabio Quartararo14.00 Semaforo verde! iniziano i 30 minuti delle FP213.59 Rispetto alla giornata di ieri fa leggermente più caldo: la temperatura dell’aria è di 34°C mentre quella della pista è di 52°C13.57 Nel box di Fabio Di Giannantonio in questo momento c’è Valentino Rossi. Il Dottore è, insieme a Casey Stoner, il pilota più vincente della storia del GP del Qatar e potrà dare consigli preziosi ai due piloti della VR4613.55 5 minuti al via delle FP2!13. Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: iniziano le FP2, si accende la lotta tra Bagnaia e Marquez Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.02 Questo il momento in cui sono iniziate le FP2:We go green for FP2! 30 minutes on the clock before qualifying #GP pic.twitter.com/rRroMmOnm6—(@) April 12,14.01 Entrano in azione anchee Quartararo14.00 Scendono subito in pista tutti i piloti, eccezion fatta per Marce Fabio Quartararo14.00 Semaforo verde!i 30 minuti delle FP213.59 Rispetto alla giornata di ieri fa leggermente più caldo: la temperatura dell’aria è di 34°C mentre quella della pista è di 52°C13.57 Nel box di Fabio Di Giannantonio in questo momento c’è Valentino Rossi. Il Dottore è, insieme a Casey Stoner, il pilota più vincente della storia del GP dele potrà dare consigli preziosi ai due piloti della VR4613.55 5 minuti al via delle FP2!13.

