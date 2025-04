Non ricordo neanche la nascita delle mie figlie per i troppi colpi in testa che ho preso | il racconto di Chabal

ricordo un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato, non ricordo nessuna delle 62 Marsigliesi che ho cantato con la Nazionale francese, non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie“. A dirlo è Sebastien Chabal, conosciuto anche come “L’orco” per il suo aspetto fisico: 191 cm d’altezza, 114 chili di muscoli con capelli e barba lunghissimi, negli anni 2000 è stato uno dei capisaldi della Nazionale francese di rugby.L’ex giocatore è uno degli sportivi più famosi e amati in Francia, lui che da terza linea ha giocato dal 2000 al 2011. Aprendosi al podcast “Legend” sui danni che gli scontri di gioco hanno procurato alla sua memoria, Chabal ha svelato: “Ho qualche ricordo d’infanzia, ma forse perché me li hanno raccontati. Quando ne parlo con mia moglie le dico che ho l’impressione che non sia stato io a giocare a rugby e dato che ho sempre pensato di essere un po’ un impostore essendo arrivato nel mondo del rugby quasi per caso, ho davvero la sensazione che non fossi io“. Ilfattoquotidiano.it - “Non ricordo neanche la nascita delle mie figlie per i troppi colpi in testa che ho preso”: il racconto di Chabal Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Nonun solo secondo di una partita di rugby che ho giocato, nonnessuna62 Marsigliesi che ho cantato con la Nazionale francese, nonquando sono nate le mie“. A dirlo è Sebastien, conosciuto anche come “L’orco” per il suo aspetto fisico: 191 cm d’altezza, 114 chili di muscoli con capelli e barba lunghissimi, negli anni 2000 è stato uno dei capisaldi della Nazionale francese di rugby.L’ex giocatore è uno degli sportivi più famosi e amati in Francia, lui che da terza linea ha giocato dal 2000 al 2011. Aprendosi al podcast “Legend” sui danni che gli scontri di gioco hanno procurato alla sua memoria,ha svelato: “Ho qualched’infanzia, ma forse perché me li hanno raccontati. Quando ne parlo con mia moglie le dico che ho l’impressione che non sia stato io a giocare a rugby e dato che ho sempre pensato di essere un po’ un impostore essendo arrivato nel mondo del rugby quasi per caso, ho davvero la sensazione che non fossi io“.

Potrebbe interessarti anche:

Giorno del ricordo - Polidori (Fratelli d'Italia) : "Non è stato posto neanche un fiore per le vittime delle foibe"

Fratelli d'Italia torna sulla polemica di un Giorno del ricordo celebrato in tono minore nel Cesenate. “Questa volta la sinistra ha superato sé stessa: nessuno rispetto per le vittime, nessuna ...

Basket : un gruppo di cestisti ferraresi degli anni ’70 e ’80 si è ritrovato per celebrare il ricordo del coach. Serata amarcord - dedicata a Perini

Serata dedicata agli amarcord sabato scorso per gli appassionati di basket di casa nostra, di qualche decennio fa. Un gruppo di cestisti ferraresi degli anni ‘70 e ‘80 infatti, ex giocatori di ...

Sanremo 2025 - al via la prima serata. Elodie : “Non voto Meloni neanche si mi tagliano le mani”

Tutto pronto per la prima serata del nuovo Sanremo, che segna la fine dell’era Amadeus e l’avvento di Carlo Conti. A caratterizzare la prima serata del Festival saranno tante sorprese: l’apertura ...

“Non ricordo neanche la nascita delle mie figlie per i troppi colpi in testa che ho preso”: il…. Rugby, Sebastien Chabal shock: "Non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie". Sebastien Chabal (rugby) «Ho perso la memoria, non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie». Il dramma dell'orco Chabal: "Troppe botte prese, non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie". Simona Ventura: «Negli anni del successo pensavo di avere tutto, ma ero sola. La lite con Mara Venier? Non ric. Il dramma di Chabal: 'Ho preso troppe botte. Non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie'. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da msn.com:) Troppe botte in testa, l'orco Chabal shock: "Non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie" - "Non ricordo la data di nascita delle mie figlie. Non ricordo un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato, non ricordo nemmeno una delle 62 Marsigliesi che ho ascoltato". L'intervista di Se ...

(Stando a quanto scrive gazzetta.it:) Il dramma dell'orco Chabal: "Troppe botte prese, non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie" - L'ex campione francese in un'intervista shock: "Non ricordo un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato. Mai andato dal neurologo, tanto la memoria non tornerebbe" ...

(Come indicato da msn.com:) Sebastien Chabal (rugby) «Ho perso la memoria, non ricordo neanche quando sono nate le mie figlie» - Sceso in campo 62 volte con la Francia e noto come «L'orco» per via del suo aspetto imponente, l'ex star ha parlato per la prima volta dei problemi di memoria: «Noi ex giocatori abbiamo incassato tant ...