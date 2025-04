Genitore 1 e genitore 2 la virata al gender fluid di Renzi nel 2015 e il tentativo di Salvini nel 2019 di tornare a madre e padre per la difesa della famiglia naturale

della Lega per la "difesa della famiglia tradizionale" aveva tentato di invertire il decreto del 2015 La recente decisione della Cassazione di disapplicare il decreto ministeriale di Salvini circa l'utilizzo dei termini "madre" e "padre" nella carta d'identità elettronica dei Ilgiornaleditalia.it - "Genitore 1" e "genitore 2", la virata al "gender fluid" di Renzi nel 2015 e il tentativo di Salvini nel 2019 di tornare a "madre" e "padre" per la "difesa della famiglia naturale" Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il provvedimentoLega per la "tradizionale" aveva tentato di invertire il decreto delLa recente decisioneCassazione di disapplicare il decreto ministeriale dicirca l'utilizzo dei termini "" e "" nella carta d'identità elettronica dei

Potrebbe interessarti anche:

"Genitore 1" e "genitore 2" - dall'introduzione della dicitura "gender fluid" sulla CIE nel 2015 con Renzi - al tentativo del decreto Salvini nel 2019 di tornare a "madre" e "padre"

Il provvedimento della Lega per la "difesa della famiglia naturale" aveva tentato di invertire il decreto del 2015 La recente decisione della Cassazione di disapplicare il decreto ministeriale di ...

"Genitore 1" e "genitore 2" - la virata al "gender fluid" di Renzi nel 2015 e il tentativo di Salvini nel 2019 di tornare a "madre" e "padre" per la "difesa della famiglia naturale"

Il provvedimento della Lega per la "difesa della famiglia tradizionale" aveva tentato di invertire il decreto del 2015 La recente decisione della Cassazione di disapplicare il decreto ministeriale ...

Carta d'identità elettronica - torna la dicitura "genitore 1" e "genitore 2"

No alla dicitura "padre" o "madre" sulla carta d'identità elettronica: la Corte di Cassazione boccia il Viminale e conferma che l'indicazione corretta è "genitore". A renderlo noto è Il Sole 24ore, ...

«Genitore 1 e genitore 2». Due sentenze della Cassazione smontano l'eterna fake news della destra. Sulla carta d'identità elettronica torna la dicitura "genitore 1-2" al posto di "padre" e "madre". La dicitura “padre” e “madre” sulla carta d’identità dei minori è discriminatoria, secondo la Cassazione. Sentenza choc: tornano "genitore 1 e 2". Perché la sentenza della Cassazione sui «genitori» (invece che «padre/madre») è un ritorno alla legge originaria. La Cassazione boccia il decreto Salvini: niente più “madre” e “padre”, ma “genitore” sui documenti. Ne parlano su altre fonti

(In base alle informazioni di msn.com:) Sulla carta d'identità elettronica torna la dicitura "genitore 1-2" al posto di "padre" e "madre" - No alla dicitura "padre" o "madre" sulla carta d'identità elettronica: la Corte di Cassazione dice "no" al Viminale e conferma che l'indicazione corretta è "genitore". A renderlo noto è il "Sole 24ore ...

(L’agenzia r101.it ha pubblicato che:) Carta d'identità: torna dicitura genitore 1 e 2 - Stop alla dicitura 'padre' o 'madre' sulla carta d'identità elettronica: la Corte di Cassazione dice 'no' al Viminale e conferma che l'indicazione corretta è un generico 'genitore'.

(Come si legge su informazione.it:) Sentenza choc: tornano "genitore 1 e 2" - Dire «padre» e «madre» è discriminatorio, meglio la dicitura generica «genitore». Si riscrive il diritto familiare con la sentenza 9216 del 2025 che riesuma la dicitura sdoganata nel 2015 e abolita ne ...