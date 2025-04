Anteprima24.it - Calcioscommesse, ulteriori 10 indagati dalla Procura: ci sono anche ex Benevento

Tempo di lettura: 3 minutiDopo i nomi emersi ierinuova indagine dellafederale sulle scommesse illegali effettuate da calciatori, oggi la vicenda ha assunto toni più ampi con il possibile coinvolgimento di altri tesserati tra i quali figuranoelementi che in passato hanno indossato la maglia del.“ll nome più in vista – spiega il Corriere dello Sport – è quello di Alessandro Vogliacco, in prestito dal Genoa al Parma: secondo la, il difensore risultava intestatario di quattro conti gioco, uno di questi utilizzato per scommettere direttamente sulle partite. Cistati riscontrisu Pietro Martino del Cosenza, su Giuseppe Di Serio dello Spezia, su Marco Sau, all’epoca dei fatti in forza alla Feralpisalò e attualmente non tesserato, e sugli altri exEmanuele Agnello e Dejan Vokic.