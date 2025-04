Al via le celebrazioni in terra d’Arezzo per l’ottantesimo anniversario dalla Liberazione Nazionale del 1945

celebrazioni in terra d’Arezzo per l’ottantesimo anniversario dalla Liberazione Nazionale del 1945. Il Salone d’Onore della Prefettura ha ospitato una cerimonia che, promossa dall’Istituto del Nastro Azzurro insieme alla Provincia di Arezzo e alla stessa Prefettura, ha trovato il proprio cuore nella consegna ai sindaci e all’Ufficio Scolastico Territoriale delle bandiere d’Italia che verranno simbolicamente innalzate all’unisono nella mattinata del 25 aprile. Tra i momenti maggiormente significativi è rientrato il conferimento dell’Emblema Araldico nelle mani del dirigente dello stesso Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, il dottor Lorenzo Pierazzi, in memoria degli studenti caduti per l’unità e la libertà della Patria. La giornata in Prefettura ha aperto il ciclo di celebrazioni dal titolo “Memorie di guerra per un futuro di pace e libertà” che saranno organizzate dall’Istituto del Nastro Azzurro nel corso del 2025 per tramandare i valori e la memoria della Liberazione, con una particolare attenzione orientata proprio verso le giovani generazioni che è stata ribadita dalla presenza degli alunni di Liceo Classico e Musicale “Petrarca”, Liceo Scientifico “Redi”, Itis “Galileo Galilei” e Liceo “Colonna”. Lanazione.it - Al via le celebrazioni in terra d’Arezzo per l’ottantesimo anniversario dalla Liberazione Nazionale del 1945 Leggi su Lanazione.it Arezzo, 12 aprile 2025 – Al via leinperdel. Il Salone d’Onore della Prefettura ha ospitato una cerimonia che, promossa dall’Istituto del Nastro Azzurro insieme alla Provincia di Arezzo e alla stessa Prefettura, ha trovato il proprio cuore nella consegna ai sindaci e all’Ufficio Scolastico Territoriale delle bandiere d’Italia che verranno simbolicamente innalzate all’unisono nella mattinata del 25 aprile. Tra i momenti maggiormente significativi è rientrato il conferimento dell’Emblema Araldico nelle mani del dirigente dello stesso Ufficio Scolastico Territoriale di Arezzo, il dottor Lorenzo Pierazzi, in memoria degli studenti caduti per l’unità e la libertà della Patria. La giornata in Prefettura ha aperto il ciclo didal titolo “Memorie di guerra per un futuro di pace e libertà” che saranno organizzate dall’Istituto del Nastro Azzurro nel corso del 2025 per tramandare i valori e la memoria della, con una particolare attenzione orientata proprio verso le giovani generazioni che è stata ribaditapresenza degli alunni di Liceo Classico e Musicale “Petrarca”, Liceo Scientifico “Redi”, Itis “Galileo Galilei” e Liceo “Colonna”.

