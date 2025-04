Lavrov ' Trump capisce quello che succede meglio degli europei'

degli Stati Uniti Donald) Trump pare che capisca quello che succede meglio di qualunque leader europeo, a parte Ungheria e Slovacchia, i cui leader sono persone molto riflessive": lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, durante una conferenza al forum diplomatico di Antalya, in Turchia. Quotidiano.net - Lavrov, 'Trump capisce quello che succede meglio degli europei' Leggi su Quotidiano.net "Il presidente (Stati Uniti Donald)pare che capiscachedi qualunque leader europeo, a parte Ungheria e Slovacchia, i cui leader sono persone molto riflessive": lo ha affermato il ministroEsteri russo, Serghei, durante una conferenza al forum diplomatico di Antalya, in Turchia.

