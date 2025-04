LIVE Parigi-Roubaix femminile 2025 in DIRETTA | in due al comando

DIRETTA LIVE14:02 Si portano al comando l'olandese Quinty Tom della Liv AlUla Jayco e la polacca Aurela Nerlo della Winspace Orange Seal.13:59 La testa della corsa ha appena superato il punto più alto del percorso, a 84 metri di altitudine.13:57 Sono stati percorsi i primi 30 chilometri.13:54 La velocità media aggiornata è di 42,7 km/h.13:51 La norvegese Marte Berg Edseth della Uno-X Mobility ha abbandonato la corsa per le conseguenze della precedente caduta.13.48 La Team SD Worx – Protime è la squadra che vanta più affermazioni nelle corse di un giorno disputate in questo inizio di 2025 con sette successi.13:45 L'australiana Sarah Roy della EF Education-Oatly è la più anziana a prendere il via oggi con 39 anni e 44 giorni.13:42 Liv AlUla Jayco e Uno-X Mobility stanno tirando il gruppo.

