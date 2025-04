Trump vuole rendere permanente l’ora legale

Trump vuole rendere permanente l’ora legale negli USA. “La Camera e il Senato dovrebbero spingere con forza per avere più luce solare alla fine della giornata”, ha detto Trump. Trump vuole rendere permanente l’ora legale Il presidente americano Donald Trump, in un post su Truth Social, è intervenuto nel dibattito del . Periodicodaily.com - Trump vuole rendere permanente l’ora legale Leggi su Periodicodaily.com Il presidente americano Donaldnegli USA. “La Camera e il Senato dovrebbero spingere con forza per avere più luce solare alla fine della giornata”, ha dettoIl presidente americano Donald, in un post su Truth Social, è intervenuto nel dibattito del .

