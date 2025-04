Iran ' iniziati i colloqui indiretti con gli Usa in Oman'

Iraniano ha annunciato che nel Sultanato dell'Oman sono iniziati i colloqui "indiretti" sul nucleare tra Washington e Teheran. Quotidiano.net - Iran, 'iniziati i colloqui indiretti con gli Usa in Oman' Leggi su Quotidiano.net Il ministero degli Esteriiano ha annunciato che nel Sultanato dell'sono" sul nucleare tra Washington e Teheran.

Riad - iniziati i colloqui Usa-Russia per la pace e la fine della guerra in Ucraina. Cosa c’è in ballo

Riad. 18 febbraio 2025 – E’ il primo vero incontro fra Usa e Russia (dopo le telefonate fra Trump e Putin) per cercare di imbastire un percorso che possa portare a un cessate il fuoco e alla pace in ...

Kiev : iniziati colloqui Usa-Kiev a Riad

18.32 Cominciati a Riad i colloqui tra le delegazioni degli Stati Uniti e dell' Ucraina. Lo annuncia il ministro della Difesa di Kiev, Umerov. "Stiamo attuando la direttiva del presidente ...

Iniziati i colloqui Usa-Ucraina a Riad

18.32 Cominciati a Riad i colloqui tra le delegazioni degli Stati Uniti e dell' Ucraina. Lo annuncia il ministro della Difesa di Kiev, Umerov. "Stiamo attuando la direttiva del presidente ...

